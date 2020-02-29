Эрдоган попросил Путина оставить Турцию "один на один" с Сирией

Фото: АР/SANA

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что в ходе телефонных переговоров с Владимиром Путиным он предложил России не вмешиваться в противостояние между ВС Турции и сирийскими войсками, передает ТАСС.

Эрдоган сообщил, что американский лидер Дональд Трамп спрашивал у него, что Россия делает в Сирии. "Я ему сказал, что в районе Эль-Камышлы есть нефть, но не в таком объеме, как в районе Дейр-эз-Зора", – утверждает президент Турции.

По его словам, у Анкары "нет претензий на сирийские территории или нефть". Турция лишь хочет обезопасить границы при помощи зоны безопасности, объяснил Эрдоган.

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков считает, что оставлять Турцию один на один с сирийскими властями неприемлемо, поскольку у турецких властей нет полномочий на определение судьбы Сирии, передает РИА Новости.

Cитуация в Идлибе обострилась 27 февраля. Тогда террористы начали наступление на позиции сирийских правительственных войск. Армия САР открыла ответный огонь.

По информации Минобороны РФ, обстрелу подверглись в том числе турецкие военные, которые не должны были там находиться. В России подчеркнули, что для обеспечения безопасности военнослужащих Турции предприняли все необходимые меры.

В связи с обострением ситуации в Идлибе в Турции рассматривают вариант с перекрытием черноморских проливов. На фоне напряженности между Россией и Турцией граждане РФ отказываются от путевок в Турцию.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал, что возможность встречи Путина и Эрдогана обсуждалась. Переговоры могут состояться 5 или 6 марта в Москве.