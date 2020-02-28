РФ обеспечила максимальную безопасность турецких военных в Идлибе

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Российская сторона считает, что сделала все необходимое для обеспечения безопасности турецких военнослужащих на наблюдательных постах в сирийском Идлибе. Об этом сообщает РИА Новости.

Ситуация в провинции Идлиб обострилась после того, как сирийские войска вступили в бой против наступающих сил боевиков террористической организации "Хайят Тахрир аш-Шам" (запрещена в РФ). Под обстрел со стороны сирийских военных также попали турецкие части, которых в регионе не должно было быть. Погибли 33 военнослужащих.

Президент РФ Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности. Участники собрания подчеркнули, что российские военные сделали все необходимое для обеспечения безопасности турецких наблюдателей.

В Минобороны РФ также подчеркнули, что военно-воздушные силы РФ не работали в регионе столкновения.

В свою очередь, руководитель МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия планирует и в дальнейшем придерживаться существующих договоренностей с Турцией по действиям в зоне деэскалации Идлиб.

