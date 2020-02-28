Путин и Эрдоган могут встретиться 5 или 6 марта – Песков

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Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал, что президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган могут встретиться в ближайшее время, сообщает ТАСС.

Он отметил, что встреча может состояться 5 или 6 марта. Переговоры лидеры России и Турции проведут в Москве.

"Действительно, сегодня обсуждалась тема возможного контакта на высшем уровне. В настоящий момент прорабатывается встреча президента Путина и президента Эрдогана в Москве 5 или 6 марта", – рассказал Песков.

28 февраля между Путиным и Эрдоганом состоялся телефонный разговор. В ходе него лидер России отметил приоритетность задач по борьбе с международными террористическими группировками в Сирии.

Главным вопросом российско-турецких отношений остается проблема с Идлибом. Ранее сирийские войска обстреляли в зоне деэскалации турецких военных. При этом в России считают, что для обеспечения безопасности военнослужащих Турции предприняли все необходимые меры.

В связи с обострением ситуации в Идлибе в Турции рассматривают вариант с перекрытием черноморских проливов. На фоне напряженности между Россией и Турцией граждане РФ отказываются от путевок в Турцию.