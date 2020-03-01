Сирия закрыла воздушное пространство над Идлибом

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Воздушное пространство над провинцией Идлиб закрыто, все объекты в воздухе будут восприниматься как враждебные и сбиваться силами ПВО. Об этом сообщает РИА Новости.

Любые самолеты, нарушившие воздушное пространство, будут восприняты как враждебные: их планируют сбивать. Стало известно, что над городом Саракеб сбит беспилотник ВС Турции. Ни один самолет ВВС Сирии в регионе не пострадал.

В Минобороны РФ тем временем назвали фейком информацию о поражении самолета Су-24 ВКС России в Идлибе. Там добавили, что самолеты ВКС РФ выполняют задачи в Сирии штатно.

Cитуация в Идлибе обострилась 27 февраля. Тогда террористы начали наступление на позиции сирийских правительственных войск. Армия САР открыла ответный огонь.

По информации Минобороны РФ, обстрелу подверглись в том числе турецкие военные, которые не должны были там находиться. В России подчеркнули, что для обеспечения безопасности военнослужащих Турции предприняли все необходимые меры.

Президент Турции Тайип Эрдоган предлагал Владимиру Путину не вмешиваться в противостояние между ВС Турции и сирийскими войсками. США призвали Россию посадить военные самолеты в Сирии, несмотря на то что они находятся там с одобрения Дамаска. По словам американского постпреда при ООН Келли Крафт, все сирийские войска и их российские союзники должны отойти на линии разграничения огня.

В Турции рассматривают вариант с перекрытием черноморских проливов. На фоне международной напряженности граждане РФ отказываются от путевок в Турцию.