Турецкие военные сбили два сирийских самолета

17:02
Турецкие военные сбили в Идлибе два самолета ВВС Сирии, сообщает агентство САНА. По данным СМИ, все пилоты благополучно катапультировались. Они не пострадали.
В Минобороны Турции подтвердили, что сбили сирийские истребители Су-24. В оборонном ведомстве подчеркнули, что эти два истребителя атаковали турецкие самолеты.
Ранее стало известно, что воздушное пространство над провинцией Идлиб закрыто, все объекты в воздухе будут восприниматься как враждебные и сбиваться силами ПВО. Стало известно, что над городом Саракеб сбит беспилотник ВС Турции.
В Минобороны РФ тем временем назвали фейком информацию о поражении самолета Су-24 ВКС России в Идлибе. Там добавили, что самолеты ВКС РФ выполняют задачи в Сирии штатно.
Cитуация в Идлибе обострилась 27 февраля. Тогда террористы начали наступление на позиции сирийских правительственных войск. Армия САР открыла ответный огонь.
По информации Минобороны РФ, обстрелу подверглись в том числе турецкие военные, которые не должны были там находиться. В России подчеркнули, что для обеспечения безопасности военнослужащих Турции предприняли все необходимые меры.
Президент Турции Тайип Эрдоган предлагал Владимиру Путину не вмешиваться в противостояние между ВС Турции и сирийскими войсками. США призвали Россию посадить военные самолеты в Сирии, несмотря на то что они находятся там с одобрения Дамаска. По словам американского постпреда при ООН Келли Крафт, все сирийские войска и их российские союзники должны отойти на линии разграничения огня.
В Турции рассматривают вариант с перекрытием черноморских проливов. На фоне международной напряженности граждане РФ отказываются от путевок в Турцию.
Как конфликт Турции и Сирии отразится на России
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