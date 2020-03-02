В Кремле подтвердили переговоры Путина и Эрдогана 5 марта

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Реджеп Тайип Эрдоган встретится с Владимиром Путиным в российской столице 5 марта, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Эрдоган прибудет в Москву с визитом 5 марта, где у него запланированы переговоры с нашим президентом", – цитирует представителя Кремля "Газета.ру".

28 февраля между Путиным и Эрдоганом состоялся телефонный разговор, в ходе которого лидер России отметил приоритетность задач по борьбе с международными террористическими группировками в Сирии.

Главным вопросом российско-турецких отношений остается проблема с Идлибом. Ранее сирийские войска обстреляли в зоне деэскалации турецких военных. При этом в России считают, что для обеспечения безопасности военнослужащих Турции предприняли все необходимые меры.

В связи с обострением ситуации в Идлибе в Турции рассматривают вариант с перекрытием черноморских проливов. На фоне напряженности между Россией и Турцией граждане РФ отказываются от путевок в Турцию.