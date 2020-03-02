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Политика

18:02

Эрдоган заявил, что у Турции нет проблем в Сирии с РФ и Ираном

политика за рубежом

Фото: kremlin.ru

Президент Турции Тайип Эрдоган высказался по поводу ситуации в Сирии и оценил взаимодействие с Россией и Ираном. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам турецкого лидера, его страна не имеет проблем с зарубежными партнерами.

"Обращаюсь к России и Ирану. У нас в Сирии с вами никаких проблем нет, мы не нацелены ни на Россию, ни на Иран. Нам не нужна нефть и земли Сирии. Мы боремся за нашу национальную безопасность", – заявил Эрдоган.

Президент, выступая в Анкаре, подчеркнул, что Турции приходится иметь дело с большим количеством беженцев из Сирии. По предварительным оценкам, речь идет о 3,7 миллиона человек.

Ситуация в Сирии обострилась после того, как 27 февраля террористы начали крупномасштабное наступление на позиции сирийских правительственных войск в зоне деэскалации Идлиб. Военнослужащие открыли ответный огонь, под который в том числе попали турецкие солдаты.

В Москве запланированы переговоры между лидерами Турции и России. В Кремле уже подтвердили договоренность о встрече президентов, которая состоится 5 марта.

На фоне конфликта российская сторона заявила, что предприняла все необходимые меры для безопасности турецких военных в Сирии.

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