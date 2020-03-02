РФ обеспокоена действиями против российских СМИ в Турции

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Кремль отреагировал на действия против российских СМИ в Турции. В частности, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал задержание журналистов турецкого Sputnik, передает "Газета.ру".

По его словам, российская сторона выражает крайнюю обеспокоенность в связи с произошедшим.

"Мы надеемся, что в данном случае российские СМИ не будут сталкиваться с подобными ситуациями", – сказал Песков.

Ранее стало известно о том, что в Стамбуле задержали главного редактора агентства Sputnik Турция Махира Бозтепе. Также задержания трех журналистов прошли в Анкаре. В настоящее время всех представителей СМИ освободили.

Сообщалось, что до этого в квартиры журналистов, являющихся гражданами Турции, ворвались неизвестные. Они угрожали сотрудникам Sputnik физической расправой и требовали прекратить профессиональную деятельность.