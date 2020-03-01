МИД РФ призвал Турцию вмешаться в ситуацию с нападением на журналистов

13:37
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
МИД России призвал турецкие власти разобраться задержанием в Анкаре трех журналистов турецкого бюро новостного агентства Sputnik. Об этом говорится в комментарии российского внешнеполитического ведомства.
Там настаивают на том, чтобы сотрудникам российских СМИ обеспечили безопасность. В дипведомстве подчеркнули, что нападение на журналистов и их последующее задержание – грубое нарушение их прав.
В министерстве сообщили, что 29 февраля в квартиры сотрудников "Sputnik Турция", являющихся турецкими гражданами, ворвались агрессивно настроенные митингующие. Их запугивали физической расправой, требовали прекратить профессиональную деятельность.
По последней информации, потерпевшие находятся в силовых структурах Турции. Связь с ним установить не удается.
Это прямая атака и покушение на здоровье и жизнь журналистов, подчеркнул секретарь Союза журналистов России Тимур Шафир.
"Это нападение требует не только осуждения со стороны журналистских и общественных организаций <...>, но непосредственного подключения МИД РФ и оказания максимально возможного воздействия на следственные органы Турецкой Республики с целью скорейшего выявления личностей нападавших, их задержания и получения гарантий того, что подобные провокации впредь не повторятся", – цитирует его РИА Новости.
Необходимо выяснить, как именно нападавшие получили информацию об адресах журналистов, добавил Шафир.
Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир осудил попытку нападения. В микроблоге в Twitter он выразил беспокойство тем, что их также задержали из-за статьи. Дизер призвал обеспечить безопасность иностранных журналистов.
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