Журналисты Sputnik в Анкаре выпущены на свободу

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Журналисты агентства Sputnik Turkiye освобождены из-под стражи в Анкаре, сообщает ТАСС.

По данным источников агентства, всех троих освободили после дачи показаний.

Накануне в квартиры журналистов, которые являются гражданами Турции, ворвались неизвестные. Они угрожали сотрудникам Sputnik физической расправой и требовали прекратить профессиональную деятельность.

В МИД РФ сообщили, что с вечера журналисты находились в силовых структурах Турции. Затем их завели в здание Дворца правосудия в Анкаре для допроса.

В воскресенье стало известно о задержании в Стамбуле главного редактора Sputnik Turkiye Махира Бозтепе. Журналиста задержала турецкая полиция.

Бозтепе вышел на связь. Он рассказал, что его отвезли на медицинское освидетельствование в больницу – так положено по процедуре при задержании. Главный редактор турецкого бюро Sputnik также отметил, что полиция по отношению к нему силу не применяет. Сейчас они направляются в управление по безопасности Стамбула.

Сотрудники полиции снимают копии жестких дисков с компьютеров в офисе Sputnik Турция в Стамбуле.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в телефонном разговоре с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу заявил о необходимости скорейшего разрешения ситуации вокруг журналистов Sputnik Турция и обеспечения их безопасности.

Союз журналистов России в свою очередь призвал Анкару незамедлительно разобраться в ситуации с задержанием сотрудников Sputnik и привлечь виновных к ответственности.

Семь турецких журналистских организаций также выступили с осуждением задержания журналистов Sputnik Турция.