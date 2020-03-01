Задержан главный редактор турецкого бюро Sputnik

16:39
Фото: портал мэра и правительства Москвы
В Стамбуле задержан главный редактор новостного агентства Sputnik Turkiye Махир Бозтепе, сообщает ТАСС.
По данным источника агентства, журналиста задержала турецкая полиция.
По сообщению РИА Новости, Махир Бозтепе вышел на связь. Он рассказал, что его отвезли на медицинское освидетельствование в больницу – так положено по процедуре при задержании. Главный редактор турецкого бюро Sputnik также отметил, что полиция по отношению к нему силу не применяет. Сейчас они направляются в управление по безопасности Стамбула.
Накануне главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что неизвестные ворвались в квартиры трех сотрудников турецкого бюро агентства в Анкаре. По ее словам, они угрожали и обвиняли журналистов в предательстве родины в связи с их работой в российском СМИ.
Позднее газета Sozdzhu сообщила, что полиция задержала этих трех журналистов. Причиной якобы стала публикация на сайте агентства под заголовком "Украденная провинция": почему Франция передала Турции Хатай 80 лет назад". Регион отошел к Турции в 1939 году по договоренности с Францией, которая в то время управляла Сирией.
Союз журналистов России в свою очередь призвал Анкару незамедлительно разобраться в ситуации с задержанием сотрудников Sputnik и привлечь виновных к ответственности.
Семь турецких журналистских организаций также выступили с осуждением задержания журналистов Sputnik Турция.
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