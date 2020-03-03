Турция сообщила о сбитом сирийском военном самолете в Идлибе

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Минобороны Турции сообщило о сбитом в провинции Идлиб сирийском военном самолете L-39, сообщает RT.

В ведомстве уточнили, что самолет был сбит в рамках операции "Весенний щит", которую Турция проводит с конца февраля.

27 февраля сирийские военные обстреляли в Идлибской зоне находившихся вместе с террористами турецких солдат. Инцидент произошел в районе населенного пункта Бехун.

Сообщалось, что в результате ударов в Идлибе погибли 34 турецких солдата. Еще 36 военных получили ранения.

В Минобороны РФ заявили, что турецкие военнослужащие не должны были там находиться. Кроме того, российская сторона приняла меры для прекращения огня и обеспечила безопасную эвакуацию погибших и раненых.

В российском военном ведомстве подчеркнули, что авиация ВКС РФ в этом районе не применялась.

В ночь на 3 марта при артобстреле со стороны сирийской армии в Идлибе погиб один военнослужащий турецкой армии. Еще один военный получил ранения.