Еще один турецкий солдат погиб при обстреле в Идлибе

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Один военнослужащий турецкой армии погиб при артобстреле со стороны сирийской армии в Идлибе. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минобороны Турции.

В ведомстве отметили, что еще один военный из-за обстрела получил ранения.

"В результате артиллерийского обстрела 2 марта силами (сирийского – прим. ред.) режима один наш боевой товарищ был убит и один ранен", – сообщили в пресс-службе.

Турецкие военные в ответ подвергли обстрелу позиции сирийской армии. В результате им удалось уничтожить все цели, обнаруженные в данном районе.

"Цели, обнаруженные в этом районе, были немедленно подвергнуты интенсивному обстрелу с помощью наших средств огневой поддержки и уничтожены", – подтвердили в пресс-службе Минобороны Турции.

27 февраля сирийские военные обстреляли в Идлибской зоне находившихся вместе с террористами турецких солдат. Инцидент произошел в районе населенного пункта Бехун.

Сообщалось, что в результате ударов в Идлибе погибло 34 турецких солдата. Еще 36 военных получили ранения.

Ранее турецкие войска обстреляли самолеты ВКС России. Сообщалось, что Турция активно применяет переносные зенитные ракетные комплексы, атакуя позиции армии Сирии.