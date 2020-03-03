Еще один турецкий солдат погиб при обстреле в Идлибе

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Один военнослужащий турецкой армии погиб при артобстреле со стороны сирийской армии в Идлибе. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минобороны Турции.
В ведомстве отметили, что еще один военный из-за обстрела получил ранения.
"В результате артиллерийского обстрела 2 марта силами (сирийского – прим. ред.) режима один наш боевой товарищ был убит и один ранен", – сообщили в пресс-службе.
Турецкие военные в ответ подвергли обстрелу позиции сирийской армии. В результате им удалось уничтожить все цели, обнаруженные в данном районе.
"Цели, обнаруженные в этом районе, были немедленно подвергнуты интенсивному обстрелу с помощью наших средств огневой поддержки и уничтожены", – подтвердили в пресс-службе Минобороны Турции.
27 февраля сирийские военные обстреляли в Идлибской зоне находившихся вместе с террористами турецких солдат. Инцидент произошел в районе населенного пункта Бехун.
Сообщалось, что в результате ударов в Идлибе погибло 34 турецких солдата. Еще 36 военных получили ранения.
Ранее турецкие войска обстреляли самолеты ВКС России. Сообщалось, что Турция активно применяет переносные зенитные ракетные комплексы, атакуя позиции армии Сирии.