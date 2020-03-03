Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

В мире

01:09

Еще один турецкий солдат погиб при обстреле в Идлибе

происшествия за рубежом

Фото: EPA/TASS/YAHYA NEMAH

Один военнослужащий турецкой армии погиб при артобстреле со стороны сирийской армии в Идлибе. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минобороны Турции.

В ведомстве отметили, что еще один военный из-за обстрела получил ранения.

"В результате артиллерийского обстрела 2 марта силами (сирийского – прим. ред.) режима один наш боевой товарищ был убит и один ранен", – сообщили в пресс-службе.

Турецкие военные в ответ подвергли обстрелу позиции сирийской армии. В результате им удалось уничтожить все цели, обнаруженные в данном районе.

"Цели, обнаруженные в этом районе, были немедленно подвергнуты интенсивному обстрелу с помощью наших средств огневой поддержки и уничтожены", – подтвердили в пресс-службе Минобороны Турции.

27 февраля сирийские военные обстреляли в Идлибской зоне находившихся вместе с террористами турецких солдат. Инцидент произошел в районе населенного пункта Бехун.

Сообщалось, что в результате ударов в Идлибе погибло 34 турецких солдата. Еще 36 военных получили ранения.

Ранее турецкие войска обстреляли самолеты ВКС России. Сообщалось, что Турция активно применяет переносные зенитные ракетные комплексы, атакуя позиции армии Сирии.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика