Песков прокомментировал риск конфронтации РФ и Турции в Идлибе

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В Кремле надеются, что России и Турции удастся минимизировать риск конфронтации в Сирии, сообщает "Газета.ру".

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, сделать это поможет тесный контакт военных двух стран.

Ранее Песков подтвердил, что Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган встретятся в Москве 5 марта, куда последний приедет с официальным визитом.

Он также рассказал, что в ходе встречи лидеры двух стран обсудят проблематику сирийского урегулирования с учетом нынешнего обострения ситуации в Идлибской зоне деэскалации.

28 февраля между Путиным и Эрдоганом состоялся телефонный разговор, в ходе которого лидер России отметил приоритетность задач по борьбе с международными террористическими группировками в Сирии.

Главным вопросом российско-турецких отношений остается проблема с Идлибом. Ранее сирийские войска обстреляли в зоне деэскалации турецких военных. При этом в России считают, что для обеспечения безопасности военнослужащих Турции предприняли все необходимые меры.

В связи с обострением ситуации в Идлибе в Турции рассматривают вариант с перекрытием черноморских проливов. На фоне напряженности между Россией и Турцией граждане РФ отказываются от путевок в Турцию.