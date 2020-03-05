ПВО Сирии пытались сбить турецкий F-16 при помощи системы С-200

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Сирийские подразделения противовоздушной обороны попытались сбить турецкий истребитель F-16 на северо-западе Сирии при помощи зенитной ракетной системы С-200, сообщает ТАСС.

При этом сообщений о поражении самолета в результате атаки не поступало. СМИ предполагают, что F-16 уклонился от сирийской ракеты, а затем покинул воздушное пространство Сирии.

27 февраля сирийские военные обстреляли в Идлибской зоне находившихся вместе с террористами турецких солдат. В результате ударов погибли 34 турецких солдата, еще 36 военных получили ранения.

В Минобороны России прокомментировали произошедшее, заявив, что турецкие военнослужащие не должны были там находиться. Также Москва приняла меры для прекращения огня и обеспечила безопасную эвакуацию погибших и раненых.