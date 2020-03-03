Путин и Меркель обсудили ситуацию в Идлибе по телефону

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Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель провели телефонные переговоры, сообщает ТАСС.

Между лидерами двух стран состоялось обсуждение положения в сирийском Идлибе. Путин и Меркель склонились к необходимости плодотворной работы на переговорах между Россией и Турцией, которые состоятся 5 марта в Москве.

В настоящий момент в Идлибской зоне деэскалации турецкие солдаты и боевики противостоят сирийским войскам. Ранее стало известно о гибели турецкого солдата при артобстреле со стороны сирийской армии в Идлибе. В Кремле рассчитывают минимизировать возможность конфронтации между Москвой и Анкарой.

В то же время появилось опасение, что Турция может закрыть свою страну для посещения россиян.