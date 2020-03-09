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Политика

09 марта, 20:16

Сирийские войска сбили 20 турецких беспилотников

политика за рубежом

Фото: ТАСС/LEHTIKUVA/Martti Kainulainen

Военный обозреватель Syrian MC представил статистику боевых действий в сирийской провинции Идлиб. Как сообщает "Российская газета", сирийские системы ПВО сбили 20 турецких беспилотников.

По данным источника, близкого к сирийской армии, всего было выпущено 25 ракет. Из запускали с зенитных комплексов "Бук-М2Э". Уточняется, что три ракеты не попали по целям, а две - самоликвидировались.

Больше половины сбитых дронов упали на территории, контролируемой боевиками.
Ранее сообщалось, что турецкие войска якобы применяют в Сирии тактику "рой дронов". Беспилотные летательные аппараты производят разведку на местности и корректируют наводку для огневых позиций.

Ситуация в Идлибе обострилась 27 февраля. Тогда боевики запрещенной в РФ группировки "Хайят Тахрир аш-Шам" начали наступление на позиции сирийской армии. В результате ответного огня со стороны сирийцев пострадали турецкие военные.

Президенты РФ и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган провели переговоры по сложившейся ситуации. Сторонам удалось согласовать документ по урегулированию ситуации в Сирии.

После договора о прекращении огня боевики в Идлибе совершили 6 обстрелов. Об этом заявил руководитель российского ЦЕнтра по примирению враждующих сторон в САР.

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