Путин заявил, что Россия дорожит отношениями с Турцией

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин на встрече с президентом Турции Тайипом Эрдоганом заявил, что Москва дорожит отношениями с Анкарой. Об этом сообщает РИА Новости.

Президент РФ заявил, что считает необходимым проговорить все вопросы по Сирии, чтобы они не разрушили российско-турецкие отношения, к которым государства очень внимательно относятся.

Эрдоган, в свою очередь, отметил, что основной задачей на данный момент считает развитие отношений двух государств. По его мнению, пока стороны преуспевают в этом деле.

Президент Турции в четверг прибыл в Москву с официальным визитом. Он проводит переговоры с Владимиром Путиным. Главным вопросом российско-турецких отношений остается проблема с Идлибом.

В настоящий момент боевые действия возле Идлиба по-прежнему не стихают. Турция продолжает реализацию военной операции "Весенний щит". Так, недавно турецкие войска уничтожили 300 сирийских военных. До этого Анкара рассказала о сбитом самолете вооруженных сил Сирии.

Ситуация в Идлибе обострилась после того, как 27 февраля террористы запрещенной в РФ группировки "Хайят Тахрир аш-Шам" начали наступление на позиции сирийских правительственных войск. Армия САР открыла ответный огонь. По информации Минобороны РФ, обстрелу подверглись в том числе турецкие военные, которые не должны были там находиться.

