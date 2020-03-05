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Политика

14:28

Путин и Эрдоган проведут встречу в формате "один на один"

власть политика

Фото: ТАСС/Алексей Никольский

Переговоры президентов РФ и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана пройдут в формате "один на один". Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает "Интерфакс".

По словам представителя Кремля, при необходимости состав участников встречи может быть расширен, но в небольшой мере. При этом до официальных переговоров президенты поговорят по телефону.

Ожидается, что лидеры двух стран обсудят острую ситуацию в сирийской провинции Идлиб.

"Планы – обсудить с Эрдоганом идлибский кризис, ожидания – выйти на единое понимание предтечи этого кризиса, причин этого кризиса, пагубности последствий этого кризиса и (выйти) к набору необходимых совместных мер для его дальнейшего предотвращения", – объяснил Песков.

Ситуация в Идлибе обострилась после того, как представители сирийской правительственной армии, отбивая атаку боевиков запрещенной в РФ группировки "Хайят Тахрир аш-Шам", также задели огнем турецких военных. По информации Минобороны РФ, турецких частей в регионе не должно было быть.

Накануне, 4 марта, президент России Владимир Путин обсудил обстановку в зоне деэскалации с членами Совета безопасности РФ. Участники встречи затронули, в частности, аспекты российско-турецкого двустороннего взаимодействия.

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