В Минобороне РФ рассказали о сращивании позиций террористов и турецкой армии в Сирии

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Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков рассказал, что позиции вооруженных сил Турции и террористических группировок в Идлибе стали практически идентичными, сообщает RT.

Он отметил, что отряды "умеренной оппозиции" были оттеснены на север радикальными группировками. В результате позиции террористов срослись с турецкими наблюдательными постами.

Также Конашенков сообщил, что населенные пункты возле Идлиба и российской базы Хмеймим постоянно подвергаются обстрелам и бомбардировкам.

Представитель Минобороны подчеркнул, что действия турецкой армии явно противоречат Сочинскому соглашению. Согласно договору, Анкара должна была обеспечить вытеснение террористов от внешних границ зоны деэскалации в Идлибе на 15–20 километров. Также Турция должна была отвести оттуда тяжелую артиллерию.

Ранее спецпредставитель Госдепартамента США Джеймс Джеффри рассказал, что Вашингтон готов обеспечить поставку вооружений турецкой армии в Идлибе.

В Кремле же рассчитывают не допустить конфронтацию России и Турции в ходе решения "сирийского вопроса". Президенты двух стран Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган встретятся в Москве 5 марта и обсудят ситуацию в Идлибе.

В настоящий момент боевые действия возле Идлиба по-прежнему не стихают. Турция продолжает реализацию военной операции "Весенний щит". Так, недавно турецкие войска уничтожили 300 сирийских военных. До этого Анкара рассказала о сбитом самолете вооруженных сил Сирии.