США намерены поддержать Турцию в Идлибе

Фото: AP Photo/Ghaith Alsayed

Соединенные Штаты выразили желание поддержать действия Турции в сирийском Идлибе. В частности, речь идет о поставке боеприпасов.

"Мы хотим предоставить Турции поддержку боеприпасами в Идлибе", – приводит РИА Новости слова спецпредставителя госдепартамента США по Сирии Джеймса Джеффри.

Ранее в Анкаре сообщили о сбитом сирийском военном самолете в Идлибе. В ведомстве уточнили, что самолет был сбит в рамках операции "Весенний щит", которую Турция проводит с конца февраля.

27 февраля сирийские военные обстреляли в Идлибской зоне находившихся вместе с террористами турецких солдат. В результате ударов погибли 34 турецких солдата, еще 36 военных получили ранения.

В Минобороны России прокомментировали произошедшее, заявив, что турецкие военнослужащие не должны были там находиться. Также Москва приняла меры для прекращения огня и обеспечила безопасную эвакуацию погибших и раненых.