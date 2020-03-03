В Кремле назвали тему переговоров Путина и Эрдогана

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Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в ходе встречи 5 марта обсудят ситуацию с обострением в сирийском Идлибе, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на пресс-службу Кремля.

"Лидеры двух стран обсудят проблематику сирийского урегулирования с учетом нынешнего обострения ситуации в Идлибской зоне деэскалации", – говорится в сообщении.

Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что главы двух государств встретятся в Москве, куда Эрдоган приедет с официальным визитом.

28 февраля между Путиным и Эрдоганом состоялся телефонный разговор, в ходе которого лидер России отметил приоритетность задач по борьбе с международными террористическими группировками в Сирии.

Главным вопросом российско-турецких отношений остается проблема с Идлибом. Ранее сирийские войска обстреляли в зоне деэскалации турецких военных. При этом в России считают, что для обеспечения безопасности военнослужащих Турции предприняли все необходимые меры.

В связи с обострением ситуации в Идлибе в Турции рассматривают вариант с перекрытием черноморских проливов. На фоне напряженности между Россией и Турцией граждане РФ отказываются от путевок в Турцию.