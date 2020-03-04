Боевики в Идлибе получили химическое отравление при попытке провокации

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В восточной части зоны деэскалации Идлиб боевики планировали устроить провокацию с применением химического оружия. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение Центра примирения враждующих сторон в Сирии (ЦПВС).

Отмечается, что доказательства этого были получены накануне в ходе атаки сирийских войск на боевиков запрещенной на территории России террористической организации "Хайат Тахрир аш-Шам".

"В целях срыва продвижения сирийских правительственных войск в западных кварталах населенного пункта Серакиб и последующего выдвижения обвинений в применении ими химического оружия 2 марта в темное время суток группа террористов численностью до 15 человек предприняла попытку взорвать фугасные боеприпасы вместе с емкостями, наполненными отравляющими химическими веществами", – говорится в сообщении ЦПВС.

В сообщении ЦПВС отмечается, что одна из емкостей была повреждена и террористы получили химические отравления, так и не сумев "реализовать провокацию".

В настоящий момент в Идлибской зоне деэскалации турецкие солдаты и боевики противостоят сирийским войскам. Ранее стало известно о гибели турецкого солдата при артобстреле со стороны сирийской армии в Идлибе. В Кремле рассчитывают минимизировать возможность конфронтации между Москвой и Анкарой.

В связи с обострением ситуации в Идлибе в Турции рассматривают вариант с перекрытием черноморских проливов. На фоне напряженности между Россией и Турцией граждане РФ отказываются от путевок в Турцию.