Боевики в Идлибе получили химическое отравление при попытке провокации

16:21
Фото: AP Photo
В восточной части зоны деэскалации Идлиб боевики планировали устроить провокацию с применением химического оружия. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение Центра примирения враждующих сторон в Сирии (ЦПВС).
Отмечается, что доказательства этого были получены накануне в ходе атаки сирийских войск на боевиков запрещенной на территории России террористической организации "Хайат Тахрир аш-Шам".
"В целях срыва продвижения сирийских правительственных войск в западных кварталах населенного пункта Серакиб и последующего выдвижения обвинений в применении ими химического оружия 2 марта в темное время суток группа террористов численностью до 15 человек предприняла попытку взорвать фугасные боеприпасы вместе с емкостями, наполненными отравляющими химическими веществами", – говорится в сообщении ЦПВС.
В сообщении ЦПВС отмечается, что одна из емкостей была повреждена и террористы получили химические отравления, так и не сумев "реализовать провокацию".
В настоящий момент в Идлибской зоне деэскалации турецкие солдаты и боевики противостоят сирийским войскам. Ранее стало известно о гибели турецкого солдата при артобстреле со стороны сирийской армии в Идлибе. В Кремле рассчитывают минимизировать возможность конфронтации между Москвой и Анкарой.
В связи с обострением ситуации в Идлибе в Турции рассматривают вариант с перекрытием черноморских проливов. На фоне напряженности между Россией и Турцией граждане РФ отказываются от путевок в Турцию.
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