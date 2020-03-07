Минобороны Турции ожидает военную делегацию из РФ на следующей неделе

11:14
Фото: ТАСС/Lefteris Pitarakis/AP
В министерстве обороны Турции ожидают военную делегацию из России. Министр турецкой национальной обороны Хулуси Акар заявил, что на следующей неделе в Анкаре состоится встреча с российскими делегатами, на которой обсудят совсестное патрулирование в сирийском Идлибе.
"С 15 марта мы приступим к совместному патрулированию автомобильной магистрали М-4. Мы начали работать над принципами безопасного коридора, который будет установлен вдоль трассы", – приводит ТАСС слова турецкого министра.
Отмечается, что в Минобороны РФ эту информацию пока никак не прокомментировали.
Ранее президент России Владимир Путин и турецкий лидер Тайип Эрдоган договорились о прекращении огня в Идлибе. Переговоры состоялись в Кремле. Встреча длилась более шести часов, во время нее лидеры стран обсудили ситуацию в Идлибской зоне деэскалации.
Переговоры Путина и Эрдогана длились почти 6 часов
Ситуация в Идлибе обострилась после того, как 27 февраля террористы запрещенной в РФ группировки "Хайят Тахрир аш-Шам" начали наступление на позиции сирийских правительственных войск. Армия САР открыла ответный огонь. По информации Минобороны РФ, обстрелу подверглись в том числе турецкие военные, которые не должны были там находиться.
Боевые действия возле Идлиба по-прежнему сохранялись. Турция продолжала реализацию военной операции "Весенний щит". В частности, недавно турецкие войска уничтожили 300 сирийских военных. До этого Анкара рассказала о сбитом самолете вооруженных сил Сирии.
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