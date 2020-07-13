Российские ПВО в Сирии отбили атаку беспилотников

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Российские средства ПВО успешно отразили атаку беспилотников на авиабазу Хмеймим в Сирии. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление руководителя Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирала Александра Щербицкого.

По его словам, враждебные БЛА были выявлены 11 июля около 22:30. Беспилотники приближались к российской базе с северо-востока.

"Огнем российских средств ПВО уничтожено два беспилотных летательных аппарата боевиков в ударном оснащении на удалении пяти километров от авиабазы", – заявил Щербицкий.

В результате случившегося никто не пострадал, материальный ущерб отсутствует. Российская авиабаза продолжает работу в штатном режиме.

Щербицкий добавил, что боевики террористической группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ) провели обстрел населенного пункта в Идлибе.

Ранее российские ПВО также успешно отразили атаку беспилотников террористов вблизи базы Хмеймим. Инцидент произошел 22 июня.