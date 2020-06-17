США введут новые санкции против Сирии

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Вашингтон объявил о введении новых санкций против Сирии в рамках закона "Цезарь". Об этом сообщает "Газета.ру".

Новые меры США представил в социальной сети Twitter госсекретарь Майк Помпео. Он объяснил, что цель Вашингтона – за счет экономических действий привлечь к ответственности президента САР Башара Асада и его окружения за действия против мирных граждан.

Дальнейшие действия США в данном направлении подразумевают введение санкций против лиц и компаний, которые поддерживают официальный сирийский правящий режим.

Ранее в июне между военными США и российским патрулем в Сирии произошел конфликт. Представители американской армии пытались заблокировать конвой, но машина сошла с дороги из-за предположительного перегрева двигателя.

