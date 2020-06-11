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Военные США попытались заблокировать российский патруль в Сирии. Кадры инцидента, сделанные военными корреспондентами, попали в Сеть, сообщает News.ru.

На видеозаписи видно, как американская бронемашина M1235 MRAP съезжает на обочину в непосредственной близости от машины россиян, а из-под ее капота валит пар. Российский патруль продолжил следовать по маршруту, не останавливаясь.

Очевидцы предположили, что у машины, принадлежащей Штатам, был повреждена система охлаждения двигателя. Инцидент произошел в населенном пункте Абра – в 50 километрах от Хасеке. Причины случившегося устанавливаются.

Ранее сообщалось, что Бюро госдепартамента США по вопросам демократии, прав человека и труда собирается выделить до 1,5 миллиона долларов на проекты в "поддержку демократии, прав человека и верховенства закона в Сирии".

В документе говорит, что целью Бюро является поддержка программ по предотвращению межобщинных конфликтов, защите гражданского пространства и поощрении усилий по укреплению правосудия с помощью взаимодействия с гражданским обществом Сирии.

В Госдепе хотят оказать содействие активистам, создать союзы и объединения, предоставить правозащитную помощь. Также в США хотят укрепить взаимодействие общества с местными властями.