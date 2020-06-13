Лавров и Шойгу посетят Турцию для консультаций по региональным проблемам

Фото: ТАСС/Пресс-служба Министерства иностранных дел РФ
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава Минобороны РФ Сергей Шойгу посетят Турцию для консультаций по региональным проблемам, сообщается в пресс-службе МИД РФ.
Известно, что визит российской стороны запланирован на 14 июня.
"В соответствии с договоренностями, достигнутыми между президентами РФ Владимиром Путиным и Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, министры иностранных дел и обороны России Лавров и Шойгу 14 июня прибудут в Турцию во главе межведомственной российской делегации для проведения консультаций по региональной проблематике, представляющей взаимный интерес", – говорится в сообщении.
10 июня лидеры РФ и Турции провели телефонные переговоры, в ходе которых достигли определенных договоренностей по урегулированию ситуаций в Сирии и Ливии. Также Владимир Путин и Тайип Эрдоган условились восстановить двустороннее взаимодействие на фоне улучшения эпидемиологической ситуации по коронавирусу в мире.
Ранее Эрдоган заявлял, что Анкара не будет закрывать глаза на нападения правительственной армии Сирии и террористов на северо-восточные регионы страны.
Ситуация в сирийской провинции Идлиб обострилась на фоне столкновения группировки Хайят Тахрир аш-Шам (организация запрещена в РФ) и правительственных войск Сирии. Сообщалось, что под огонь сирийских военных также попали турецкие, которых в регионе не должно было быть.
Замедлить конфликт удалось после встречи президентов РФ и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана. Стороны подписали документ о сотрудничестве и договорились о совместном патруле трассы М-4.
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