Лавров и Шойгу посетят Турцию для консультаций по региональным проблемам

Фото: ТАСС/Пресс-служба Министерства иностранных дел РФ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава Минобороны РФ Сергей Шойгу посетят Турцию для консультаций по региональным проблемам, сообщается в пресс-службе МИД РФ.

Известно, что визит российской стороны запланирован на 14 июня.

"В соответствии с договоренностями, достигнутыми между президентами РФ Владимиром Путиным и Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, министры иностранных дел и обороны России Лавров и Шойгу 14 июня прибудут в Турцию во главе межведомственной российской делегации для проведения консультаций по региональной проблематике, представляющей взаимный интерес", – говорится в сообщении.

10 июня лидеры РФ и Турции провели телефонные переговоры, в ходе которых достигли определенных договоренностей по урегулированию ситуаций в Сирии и Ливии. Также Владимир Путин и Тайип Эрдоган условились восстановить двустороннее взаимодействие на фоне улучшения эпидемиологической ситуации по коронавирусу в мире.

Ранее Эрдоган заявлял, что Анкара не будет закрывать глаза на нападения правительственной армии Сирии и террористов на северо-восточные регионы страны.

Ситуация в сирийской провинции Идлиб обострилась на фоне столкновения группировки Хайят Тахрир аш-Шам (организация запрещена в РФ) и правительственных войск Сирии. Сообщалось, что под огонь сирийских военных также попали турецкие, которых в регионе не должно было быть.

Замедлить конфликт удалось после встречи президентов РФ и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана. Стороны подписали документ о сотрудничестве и договорились о совместном патруле трассы М-4.