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Политика

18:06

Путин поручил Минобороны договориться с Сирией о передаче акватории

политика за рубежом

Фото: РИА Новости/Алексей Никольский

Президент России Владимир Путин поручил Минобороны провести переговоры с сирийской стороной о передаче дополнительного недвижимого имущества и акватории. Как сообщает ТАСС, участие также примет МИД РФ.

Оба ведомства смогут от имени РФ подписать обновленный протокол. В него также можно будет вносить непринципиальные изменения с одобрения российского правительства.

Ранее Россия и Сирия подписали договор, согласно которому российская авиагруппа может размещаться на аэродроме Хмеймим. На 49 лет РФ разрешено безвозмездно пользоваться его участком и близлежащей недвижимостью.

Примечательно, что в соглашении предусмотрена опция продления на 25-летние периоды. Она будет вступать в силу, если какая-либо из сторон договора не объявит о расторжении документа не менее чем за год до дедлайна. Уведомление должно быть подано по дипломатическим каналам.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявила, что в Сирии на фоне пандемии коронавируса активизировались боевики террористической группировки "Исламское государство" (организация запрещена в РФ).

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