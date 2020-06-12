Россия займется восстановлением гуманитарного присутствия в Сирии

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Российский посол в Сирии Александр Ефимов заявил о полноценном восстановлении гуманитарного присутствия в стране. Об этом сообщает РИА Новости.

"Важной вехой стало открытие 31 мая курсов русского языка на базе Российского центра науки и культуры в Дамаске, деятельность которого была заморожена в 2015 году. Это лишь первый шаг на пути нашего возвращения полноценного гуманитарного присутствия в Сирии", – заявил дипломат.

По словам Ефимова, центр торжественно откроют несколько позже.

В РЦНК вернулись занятия по русскому языку и открылись классы музыки.Следующий этап – запуск филиалов по стране. К этой программе планируется привлечь министерство культуры Сирии.

Ранее помощник госсекретаря США Дэвид Шенкер заявил, что Россия должна "убираться с Ближнего Востока" из-за деструктивного влияния на регион. Политик объяснил, что США ранее придерживались идеи о препятствовании деятельности РФ в этой области.

