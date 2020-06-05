В России оценили заявления США о деструктивной политике РФ на Ближнем Востоке

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Российские политики прокомментировали заявление помощника Госсекретаря США Дэвида Шенкера о деструктивной роли РФ на Ближнем Востоке. Он призвал Россию "убраться" из региона, передает РИА Новости.

В частности, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предложила оценить американскую политику в регионе в последние два десятилетия. Она сказала, что не может вспомнить удачные проекты США на Ближнем Востоке.

Член Совета Федерации Олег Морозов напомнил, что американцы приходят на чужие территории, чтобы начать войну, в то время как Россию призывают, чтобы ее закончить.

"Во имя своих геополитических амбиций американцы пролили океаны крови", – отметил Морозов.

Он подчеркнул, что подобные заявления произносятся в угоду "русофобским настроениям", царящим в США.

В свою очередь, депутат Госдумы РФ Андрей Красов предложил американцам не мешать нормализации жизни в Сирии. Он считает, что в США достаточно внутренних проблем, на которые властям следовало бы обратить внимание.

Он заметил, что американцы поддерживают террористов на Ближнем Востоке, а также используют природные ресурсы в Сирии. Красов подчеркнул, что США находятся в этой стране незаконно.

Депутат Елена Панина напомнила, что присутствие российских войск было желанием местных властей. Она отметила, что Россия с уважением относится к сирийскому суверенитету, чего нельзя сказать о США.

"Американские силы, по сути дела, оккупируют сегодня часть территории Сирии, правовые аспекты их присутствия в Ираке также под большим вопросом: иракский парламент потребовал от США вывода войск", – сказала Панина.

Кроме того, Панина посоветовала Шенкеру ознакомиться с мнением местного населения по поводу политики США. Она считает, что большая часть жителей Ближнего Востока пожелала бы ухода американцев из региона.

Сенатор Ольга Ковитиди напомнила, что Россия пришла на Ближний Восток для борьбы с терроризмом. Кроме того, по ее словам, РФ реализует ряд экономических проектов, которые интересны для союзников нашей страны.

"Мы аккуратно и своевременно выполняем все свои обязательства в различных областях, начиная от военной и заканчивая гуманитарной", – отметила Ковитиди.

Вопроса нефтяных месторождений в Сирии коснулся член Совета Федерации Алексей Кондратьев. Он отметил, что Россия мешает США воровать нефть, в связи с чем американцы считают российскую политику "деструктивной".

"Не Бритиш ли Петролеум досталась разработка нефтяных месторождений в Ираке? Конечно, при таком раскладе присутствие русских нежелательно", – сказал Кондратьев.

Ранее заявление помощника Госсекретаря США прокомментировал первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Он отметил, что такими заявлениями американский политик пытается снова дискредитировать Россию, а также сместить акцент взгляда населения страны на внешний тренд.