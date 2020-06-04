Эксперт спрогнозировал реакцию Запада на поставки самолетов МиГ-29 в Сирию

13:32
Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров рассказал о возможной реакции Запада на поставку российских истребителей МиГ-29 в Сирию, передает ИА "НСН".
Ранее Россия отправила в страну вторую партию усовершенствованных самолетов данного вида. Багдасаров отметил, что в странах Запада уже привыкли к получению Сирией российских вооружений.
"Что касается санкций со стороны Запада, то не думаю, что они последуют. К таким поставкам уже привыкли", – заявил Багдасаров.
Также он рассказал о военных преимуществах, которые получает Сирия от поставок новых самолетов.
"МиГ-29 гораздо более современный истребитель, на вооружении сирийской армии до сих пор МиГ-21 стоит. И, конечно, перевооружение армии – это большая ей помощь", – отметил Багдасаров.
Ранее в СМИ появилась информация о переброске российских самолетов МиГ-29, Су-35 и Су-24 в Ливию. Однако первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов опроверг эти сведения. Он отметил, что подобные информационные вбросы – знакомая тактика, которой придерживались прежние американские администрации.
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