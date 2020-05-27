В Госдуме опровергли переброску истребителей в Ливию

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Первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов опроверг информацию о переброске Россией в Ливию истребителей МиГ-29, Су-35 и бомбардировщиков Су-24, сообщает Рен-ТВ.

Он назвал появившиеся сообщения фейком и дезинформацией в духе прежних американских администраций. "Очередная страшилка по-американски", – заявил парламентарий.

Информация о переброске самолетов ВКС России в Ливию поступила от Африканского командования Вооруженных сил США. Говорилось, что первоначально истребители перебросили в Сирию, где их перекрасили, чтобы скрыть принадлежность к России.

26 мая сообщалось, что войска международно-признанного правительства национального согласия (ПНС) Ливии на 48 часов приостановили операции против Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара. Армия ПНС оставит за собой возможность патрулирования в регионе столкновения.

В феврале текущего года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Россия на высшем уровне руководит войной в Ливии.