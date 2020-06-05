В СФ оценили призыв Госдепа в адрес России "уйти" с Ближнего Востока

Фото: ТАСС/Kremlin Pool/Zuma
Первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал заявление госсекретаря США по делам Ближнего Востока Дэвида Шенкера о том, что Россия играет деструктивную роль на Ближнем Востоке и должна уйти из региона.
По его мнению, своими словами Шенкер преследует две цели, и первая – это попытка снова дискредитировать Россию.
"Однако больше, чем на Ближнем Востоке натворили США, уже никто не натворит. Можно вспомнить события в Египте, все "цветные революции", Ирак, Сирию. Куда бы Америка ни вмешивалась, она оставляла после себя разруху, войны и террористические угрозы", – цитирует сенатора RT.
Второй причиной Джабаров называет желание США перевести свои внутренние проблемы на внешний тренд.
Ранее Дэвид Шенкер заявил, что Россия должна "убираться с Ближнего Востока", поскольку она играет там "деструктивную роль". Он отметил, что "на протяжении 45 лет это было краеугольным камнем американской политики – держать русских подальше от Ближнего Востока".
В ходе конференции в Институте Ближнего Востока в Вашингтоне Шенкер добавил, что США хотят, чтобы РФ знала о последствиях своей политики в регионе.
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