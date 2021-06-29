Семин объяснил успех футбольных сборных Украины

Фото: AP Photo/Vadim Ghirda

Причину успеха на международном уровне футбольных сборных Украины разных возрастов объяснил бывший главный тренер "Локомотива" и киевского "Динамо" Юрий Семин, сообщает RT.

"У Шевченко есть отличная база из молодых исполнителей. Давайте не забывать, что местная сборная два года назад выиграла молодежный чемпионат мира до 20 лет. Значит, детско-юношеский футбол в стране развивается правильно", – отметил он.

По словам Семина, все ребята находятся под контролем тренера, который отлично знает украинский футбол. Он считает это большим плюсом в сравнении с иностранными специалистами.

Ранее почетный президент РФС назвал самую скучную команду на Евро-2020. По его мнению, выступление сборной Англии по футболу пока является самым скучным на ЧЕ.