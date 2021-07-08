УЕФА открыл дело против англичан из-за поведения болельщиков на матче с Данией

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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) открыл дисциплинарное дело по итогам матча между Англией и Данией в полуфинале чемпионата Европы – 2020. Об этом сообщает пресс-служба союза.
Игра состоялась 7 июля на стадионе "Уэмбли" в Лондоне. Она завершилась со счетом 2:1 в пользу англичан. В дополнительное время матча сборная Англии в спорной ситуации заработала пенальти, который исполнил форвард Гарри Кейн. При этом перед ударом кто-то из болельщиков с трибуны светил в лицо голкиперу команды Дании Касперу Шмейхелю лазерной указкой.
Как уточняется, УЕФА открыл дело в отношении англичан из-за инцидента с голкипером, а также из-за поведения болельщиков во время гимна Дании и применения пиротехники.
После матча сборная Англии впервые вышла в финал чемпионата Европы по футболу.
Финальный матч пройдет в Лондоне 11 июля. Англичане сыграют против команды из Италии. Она одержала победу над испанцами в полуфинальном матче.
Ранее футболист и тренер, ветеран "Спартака" Валерий Гладилин заявил, что не видит явного фаворита среди полуфиналистов чемпионата Европы – 2020.
Сборная Англии впервые вышла в финал чемпионата Европы по футболу
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