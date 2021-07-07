Сборная Италии стала первым финалистом Евро-2020

Фото: AP Photo/Frank Augstein/Pool

Сборная Италии обыграла команду из Испании в серии пенальти в полуфинальном матче чемпионата Европы по футболу. Встреча состоялась на стадионе "Уэмбли" в Лондоне и завершилась со счетом 1:1. В команде победителей на 60-й минуте гол забил Федерико Кьеза, у испанцев – Альваро Мората.

В дополнительное время счет не изменился, в серии пенальти успех сопутствовал итальянцам – 4:2.

Финальный матч состоится 11 июля в Лондоне. Сборная Италии сыграет с победителем второго полуфинала, в котором 7 июля встретятся команды Англии и Дании.

Ранее футболист и тренер, ветеран "Спартака" Валерий Гладилин заявил, что не видит явного фаворита среди полуфиналистов чемпионата Европы-2020. По его словам, "небольшое преимущество" есть у двух команд – Италии и Англии, поскольку они "более опытные и более сыгранные".