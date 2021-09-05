В Твери возбудили уголовное дело после драки фанатов "Спартака" и "Зенита"

12:30
Фото: телеграм-канал "Москва 24"
В Твери возбудили уголовное дело о хулиганстве после драки между фанатами столичного "Спартака" и петербургского "Зенита". Об сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу областного управления МВД.
"По факту грубого нарушения общественного порядка возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство" (пункт "а" части 1 статьи 213 УК РФ). Задержанных на данный момент нет. В результате происшествия пострадал один мужчина, он обращался в больницу, но уже отпущен медиками, уехал домой в Санкт-Петербург", – рассказали в ведомстве.
Как сообщалось, 4 сентября в Твери произошла драка с участием около 60 футбольных фанатов "Спартака" и "Зенита". По некоторым данным, спартаковцы заранее прибыли в Тверь, чтобы организованно напасть на питерских болельщиков, приехавших на матч дублирующего состава "Зенита".
В результате драки один человек получил травмы и был доставлен в медицинское учреждение.
Фанаты "Спартака" и "Зенита" устроили драку в Твери
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