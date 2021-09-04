Массовая драка с участием около 60 футбольных фанатов произошла в Твери

Фото: ТАСС/ Сергей Савостьянов

В Твери произошла массовая драка с участием около 60 футбольных фанатов "Спартака" и "Зенита". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам источника, инцидент произошел в Твери, куда болельщики "сине-бело-голубых" приехали, чтобы поддержать дублирующий состав "Зенита" в матче против местного ФК Тверь.

"Спартаковцы заранее прибыли в город, чтобы организованно напасть на тех, кто поддерживает "Зенит", – отметил собеседник агентства.

В результате драки один человек получил травмы и был доставлен в медицинское учреждение. Отмечается, что в настоящее время устанавливаются все участники потасовки, проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Ранее сообщалось, что руководство столичного главка СК проведет проверку после массовой драки мигрантов на Бауманской улице в Москве. Поручение дал председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.