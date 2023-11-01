Бывшего футболиста сборной РФ Бугаева арестовали за неповиновение полиции

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Краснодарский суд арестовал на семь суток экс-футболиста сборной России Алексея Бугаева за неповиновение полицейским, которые заподозрили его в обороте наркотиков, сообщает РИА Новости.

Прикубанский районный суд Краснодара рассмотрел дело об административном правонарушении по статье "Неповиновение законному требованию". Экс-футболист оказал сопротивление сотрудникам полиции, которые проводили оперативные мероприятия по установлению его причастности к преступлению в сфере незаконного оборота наркотиков.

Обвиняемый не отрицал, что пытался скрыться от полицейских. Официальной информации о деле по наркотикам пока нет.

Ранее уголовное дело о дискредитации российской армии возбудили в отношении экс-футболиста Евгения Савина, который ныне известен как блогер КраСава. Поводом для уголовного преследования стало интервью блогера Ксении Собчак, в котором тот негативно отзывался о российской армии и осуждал ее действия.

В феврале этого года Тверской суд Москвы назначил Савину штраф в размере 50 тысяч рублей за аналогичные действия. Причиной для административного дела стал ролик на YouTube-канале блогера с украинскими футболистами, которые высказались о СВО.

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