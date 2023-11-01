Замглавы ФК "Краснодар" сообщил, что у экс-футболиста Бугаева проблемы с алкоголем

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Бывший футболист сборной России Алексей Бугаев имел пристрастие к алкоголю, но не к наркотикам, сообщил телеканалу "360" заместитель генерального директора ФК "Краснодар" Нурбий Хакунов.

"Знаю, что у него проблемы с алкоголем были, но о наркотиках никогда не слышал", – сказал он.

Хакунов также охарактеризовал Бугаева как хорошего человека.

Краснодарский суд арестовал на семь суток экс-футболиста сборной России Алексея Бугаева за неповиновение полицейским, которые заподозрили его в обороте наркотиков.

Экс-футболист оказал сопротивление сотрудникам полиции, которые проводили оперативные мероприятия по установлению его причастности к преступлению в сфере незаконного оборота наркотиков. Обвиняемый не отрицал, что пытался скрыться от полицейских. Официальной информации о деле по наркотикам пока нет.

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