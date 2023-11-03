Суд арестовал экс-футболиста сборной РФ Бугаева по делу о покушении на сбыт наркотиков

Фото: телеграм-канал "Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края"

Прикубанский районный суд Краснодара арестовал бывшего футболиста сборной России Алексея Бугаева по делу о покушении на сбыт наркотиков, сообщается в телеграм-канале объединенной пресс-службы судов Краснодарского края.

Суд установил, что 28 октября 2023 года полицейские провели досмотр Бугаева, в ходе которого было обнаружено и изъято наркотическое вещество весом 484,8 грамма. Экс-футболист приобрел и хранил вещество для последующего сбыта.

Рассмотрев все предоставленные материалы, суд избрал в отношении Бугаева меру наказания в виде заключения под стражу в соответствии с частью 3 статьи 30 и частью 5 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Бывший футболист сборной РФ арестован до 31 декабря 2023 года.

Краснодарский суд 1 ноября арестовал на семь суток Бугаева за неповиновение полицейским, которые заподозрили его в обороте наркотиков. В суде обвиняемый не стал отрицать, что пытался скрыться от сотрудников полиции. Однако позже Бугаев заявил, что в момент задержания полицией имел при себе наркотики и оказывал сопротивление сотрудникам органов.