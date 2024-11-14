Галерист Гельман и блогер Юсубов включены в список террористов и экстремистов

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков (Марат Гельман признан в РФ иноагентом и внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга)

Росфинмониторинг включил галериста и коллекционера Марата Гельмана (признан в РФ иноагентом) и блогера Юсубова, осужденного за ненависть к русским, в перечень террористов и экстремистов. Информация об этом опубликована на сайте ведомства.

Гельмана включили в реестр иностранных агентов в 2021 году. Позднее он был объявлен в федеральный розыск статье УК РФ, однако не уточнялось, по какой именно. Столичный суд также рассматривал в 2023 году протокол об административном правонарушении Гельмана из-за неуказания им своего статуса иностранного агента в социальных сетях.

В свою очередь, Юсубов был приговорен к 3,5 года лишения свободы в колонии общего режима в рамках уголовного дела о публичных призывах к экстремисткой деятельности и возбуждении ненависти или вражды. По информации суда, блогер в 2023 году в одном из Telegram-каналов прокомментировал пост голосовым сообщением, в котором лингвисты и психологи выявили возбуждение вражды к русским.

Список террористов и экстремистов Росфинмониторинга также пополнил мужчина, проходящий по уголовному делу о подрыве опор ЛЭП в Петербурге.

Ранее батл-рэпер Ислам Закиров, известный под псевдонимом Рецидив, был внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Недавно он был осужден на 1,8 года колонии общего режима по делу о разжигании ненависти либо вражды.