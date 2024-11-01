Правнучка Чкалова Дарья Богданова заочно арестована за призывы к терроризму

Фото: youtube.com/@Russian America for Democracy (Дарья Богданова признана в РФ иноагентом и внесена в перечень террористов и экстремистов)

Измайловский суд Москвы заочно арестовал правнучку Героя Советского союза, летчика Валерия Чкалова Дарью Богданову (признана в РФ иноагентом, внесена в перечень террористов и экстремистов), сообщает ТАСС со ссылкой на решение суда.

В апреле этого года против Богдановой было возбуждено уголовное дело по статье "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма, совершенные с использованием СМИ либо интернета". Ей грозит до семи лет заключения, она объявлена в розыск.

Ранее в СМИ появилась информация, что Богданова заявила, что для завершения конфликта на Украине нужно ударить ядерным оружием по Москве. Она провела аналогию с ударом США по Хиросиме и Нагасаки. Женщина призналась, что ее не волнуют последствия и сами жизни россиян, выразив готовность спонсировать это преступление.