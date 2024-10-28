"Зов народа" потребовал признать певца Профессора Лебединского иноагентом в РФ

Фото: ТАСС/Тушин Антон

Исполнителя песни "Я убью тебя, лодочник" Профессора Лебединского (настоящее имя Алексей) могут признать иноагентом в России. С таким требованием выступил председатель движения "Зов народа" Сергей Зайцев, сообщает телеканал "360".

С соответствующим требованием организация уже обратилась в Генпрокуратуру.

"Когда-то известный артист, а ныне выживший из ума психопат Лебедянский, который открывает свой рот против президента и чеченского народа, занимается явным публичным экстремизмом, пропагандирует ненависть и кровопролитие, по-хорошему, ему место в психиатрической лечебнице", – сказал Зайцев.

По его словам, необходимо как минимум возбудить уголовное дело против певца.

Так, в одном из интервью украинским СМИ музыкант сказал, что Россия должна "попросить прощения у Украины и поклониться ей в ноги". Также Лебединский публиковал негативные высказывания о Владимире Путине.

Ранее столичный суд оштрафовал на 80 тысяч рублей актрису Яну Троянову (признана в РФ иноагентом, внесена в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга) за неподачу отчетности о своей иноагентской деятельности в уполномоченный орган. Троянову внесли в реестр иноагентов в ноябре 2023 года. Всего в отношении актрисы было рассмотрено два административных дела, по каждому из них был назначен штраф в 40 тысяч рублей.