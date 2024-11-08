Батл-рэпер Закиров внесен в список террористов и экстремистов

Фото: (Ислам Закиров внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов)/телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Батл-рэпер Ислам Закиров, известный под псевдонимом Рецидив, внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга, передает ведомство на своем сайте.

Закиров был арестован в декабре 2023 года. По информации столичной прокуратуры, 18 ноября 2023 года в баре, расположенном в проезде Якушкина, 18-летней рэпер намеренно озвучил высказывания, в которых содержались призывы к насильственным действиям, а также негативное отношение к русским.

При этом Закиров знал, что запись его выступления потом будет распространена на одном из каналов в видеохостинге.

В итоге против СК возбудил уголовные дела по части 2 статьи 282 УК РФ ("Действия, направленные на возбуждение ненависти и вражды по признаку национальности, совершенные публично").

Между тем Бутырский суд назначил рэперу Закирову 1,8 года колонии общего режима по делу о разжигании ненависти либо вражды в Сети.