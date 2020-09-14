Результаты проверочных работ не должны влиять на оценки – Рособрнадзор

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев рекомендовал преподавателям не учитывать результаты всероссийских проверочных работ при выведении итоговой оценки ученика за четверть. Об этом сообщает ТАСС.

"Рекомендация школе: не учитывать эту оценку при выставлении четвертных, не учитывать эту контрольную работу при выставлении годовых оценок и не учитывать оценку по этой контрольной работе при решении, переводить слабого ученика в следующий класс или нет", – сказал Музаев.

Музаев напомнил, что проверочные работы в первую очередь нужны для оценки уровня подготовки ученика по тому или иному предмету.

С 14 сентября в школах проводят всероссийские проверочные работы, которые были перенесены в связи с эпидемиологической обстановкой. Работы напишут учащиеся 5–9-х классов.

Ранее Владимир Путин назвал большим событием и радостью возвращение системы образования к привычной форме работы. Он призвал соблюдать правила санитарной безопасности, предписанные для школ в связи с сохраняющейся угрозой распространения коронавируса.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказывала, что школы могут возвращаться к онлайн-формату обучения, как это происходит при вспышке гриппа или других острых респираторных инфекций. Она подчеркнула, что нынешняя ситуация с коронавирусом позволяет работать школам в традиционном формате.

