Результаты проверочных работ не должны влиять на оценки – Рособрнадзор

11:54
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Глава Рособрнадзора Анзор Музаев рекомендовал преподавателям не учитывать результаты всероссийских проверочных работ при выведении итоговой оценки ученика за четверть. Об этом сообщает ТАСС.
"Рекомендация школе: не учитывать эту оценку при выставлении четвертных, не учитывать эту контрольную работу при выставлении годовых оценок и не учитывать оценку по этой контрольной работе при решении, переводить слабого ученика в следующий класс или нет", – сказал Музаев.
Музаев напомнил, что проверочные работы в первую очередь нужны для оценки уровня подготовки ученика по тому или иному предмету.
С 14 сентября в школах проводят всероссийские проверочные работы, которые были перенесены в связи с эпидемиологической обстановкой. Работы напишут учащиеся 5–9-х классов.
Ранее Владимир Путин назвал большим событием и радостью возвращение системы образования к привычной форме работы. Он призвал соблюдать правила санитарной безопасности, предписанные для школ в связи с сохраняющейся угрозой распространения коронавируса.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказывала, что школы могут возвращаться к онлайн-формату обучения, как это происходит при вспышке гриппа или других острых респираторных инфекций. Она подчеркнула, что нынешняя ситуация с коронавирусом позволяет работать школам в традиционном формате.
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