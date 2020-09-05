18:44
Фото: ТАСС/Донат Сорокин
Вернувшиеся из-за границы школьники смогут посещать уроки без теста на COVID-19. Об этом рассказал глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов во время рабочей поездки в Казань.
Он отметил, что такого требования в рекомендациях Роспотребнадзора не присутствует. Тем не менее, каждый регион может самостоятельно принять решение по этому вопросу, сообщил Кравцов.
"Каждый регион устанавливает те или иные правила, есть общие рекомендации Роспотребнадзора по организации обучения учеников в данных условиях, которые, конечно, необходимо, по возможности, максимально соблюдать", – отметил глава Минпросвещения РФ.
Он добавил, что соблюдения рекомендаций позволят минимизировать риски, связанные со здоровьем учителей, учеников и их родителей.
Ранее президент России Владимир Путин назвал большим событием и радостью возвращение системы образования к привычной форме работы. Он призвал соблюдать правила санитарные безопасности, предписанные для школ в связи с сохраняющейся угрозой распространения коронавируса.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что школы могут возвращаться к онлайн-формату обучения, как это происходит при вспышке гриппа или других острых респираторных инфекций. Она подчеркнула, что нынешняя ситуация с коронавирусом позволяет начать обучение в школах в традиционном формате.
Московские школы начали новый учебный год
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