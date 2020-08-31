Попова назвала условия возвращения к дистанционному обучению

31 августа, 21:07
Фото: портал мэра и правительства Москвы
При обострении ситуации с коронавирусом российские школы смогут вернуться к онлайн-формату, как это происходит и при вспышке гриппа. Об этом в эфире телеканала "Россия 1" рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Таким образом она ответила на вопрос по поводу вероятности возвращения дистанционного обучения.
"Да, это может быть, но так же, как и при гриппе, как при других респираторных инфекциях", – отметила Попова, добавив, что этот алгоритм используется уже несколько лет.
Глава Роспотребнадзора добавила, что ситуация с коронавирусом в России в настоящий момент стабильна. Однако в некоторых местах фиксируются групповые очаги и вспышки.
"Сегодня стабильность ситуации в Российской Федерации, она определена. Снижение определенное продолжается, но уже сегодня мы видим несколько групповых очагов, вспышек и с ними работаем", – рассказала Попова.
Она сообщила, что нынешняя ситуация с COVID-19 в России позволяет начать обучение в школах в очном формате. Глава Роспотребнадзора подчеркнула, что в случае "малейшего недомогания" образовательное учреждение запрещено посещать.
"Эпидситуация в стране позволяет начать год по-старому, в очной форме. COVID вносит свои коррективы", – подчеркнула Попова.
Она заявила, что иностранные студенты смогут без ограничений заниматься в вузах в новом учебном году. Речь идет о тех, кто в настоящий момент пребывает на территории России.
"А те, кто еще не приехал в Российскую Федерацию, смогут приехать тогда, когда это будет разрешено из разных стран, по тем правилам, которые будут определены", – сообщила глава Роспотребнадзора.
Ранее стало известно, что все работники системы образования сдали тесты на коронавирус. Сообщалось, что у 13,3% тех, кто прошел исследования, обнаружили антитела. Всего тестирование прошли 180 тысяч человек.
В настоящий момент столичных родителей просят соблюдать правила санитарной безопасности на территориях школ. В частности, им рекомендуется носить маски и соблюдать социальную дистанцию.
Также Минздрав дал рекомендации родителям школьников перед 1 сентября. В частности, в ведомстве посоветовали рассказать детям об опасности коронавируса и о необходимости соблюдать предписанные санитарные правила.
Все сотрудники сферы образования Москвы сдали тесты на коронавирус перед 1 сентября
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