Попова назвала условия возвращения к дистанционному обучению

Фото: портал мэра и правительства Москвы

При обострении ситуации с коронавирусом российские школы смогут вернуться к онлайн-формату, как это происходит и при вспышке гриппа. Об этом в эфире телеканала "Россия 1" рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Таким образом она ответила на вопрос по поводу вероятности возвращения дистанционного обучения.

"Да, это может быть, но так же, как и при гриппе, как при других респираторных инфекциях", – отметила Попова, добавив, что этот алгоритм используется уже несколько лет.

Глава Роспотребнадзора добавила, что ситуация с коронавирусом в России в настоящий момент стабильна. Однако в некоторых местах фиксируются групповые очаги и вспышки.

"Сегодня стабильность ситуации в Российской Федерации, она определена. Снижение определенное продолжается, но уже сегодня мы видим несколько групповых очагов, вспышек и с ними работаем", – рассказала Попова.

Она сообщила, что нынешняя ситуация с COVID-19 в России позволяет начать обучение в школах в очном формате. Глава Роспотребнадзора подчеркнула, что в случае "малейшего недомогания" образовательное учреждение запрещено посещать.

"Эпидситуация в стране позволяет начать год по-старому, в очной форме. COVID вносит свои коррективы", – подчеркнула Попова.

Она заявила, что иностранные студенты смогут без ограничений заниматься в вузах в новом учебном году. Речь идет о тех, кто в настоящий момент пребывает на территории России.

"А те, кто еще не приехал в Российскую Федерацию, смогут приехать тогда, когда это будет разрешено из разных стран, по тем правилам, которые будут определены", – сообщила глава Роспотребнадзора.

Ранее стало известно, что все работники системы образования сдали тесты на коронавирус. Сообщалось, что у 13,3% тех, кто прошел исследования, обнаружили антитела. Всего тестирование прошли 180 тысяч человек.

В настоящий момент столичных родителей просят соблюдать правила санитарной безопасности на территориях школ. В частности, им рекомендуется носить маски и соблюдать социальную дистанцию.

Также Минздрав дал рекомендации родителям школьников перед 1 сентября. В частности, в ведомстве посоветовали рассказать детям об опасности коронавируса и о необходимости соблюдать предписанные санитарные правила.