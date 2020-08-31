Москва онлайн: как проходит День знаний во время пандемии коронавируса

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

1 сентября съемочная группа Москвы онлайн посетит торжественную линейку в школе № 2089. В этом году школьные линейки пройдут только для первых и выпускных классов. Корреспондент пообщается с детьми и их родителями, а также узнает от директора школы о мерах, принятых с целью не допустить распространения коронавирусной инфекции.

Смотрите прямую трансляцию 1 сентября в 8:00 на этой странице или портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться, благодарим за понимание.